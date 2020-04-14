ВОЗ не рекомендует применять прививку БЦЖ против коронавируса

14 Апр 2020 2020-04-14T01:49:41+03:00

В заявлении Организации говорится, что пока нет свидетельств того, что эта вакцина защищает людей от COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник, 13 апреля, распространила заявление, в котором предостерегла врачей всего мира от применения прививки БЦЖ против коронавируса COVID-19.

ВОЗ сообщила, что сейчас проходят два клинических испытания по этому вопросу, и специалисты Организации оценит результаты тестов, когда они будут получены. А пока она не располагает подтвержденными данными того, что вакцина от туберкулеза защищает людей от новой инфекции, применять БЦЖ в борьбе с коронавирусом не рекомендуется.

«Нет свидетельств того, что вакцина Бацилла Кальмета - Герена (БЦЖ) защищает людей от инфицирования вирусом, вызывающим COVID-19», - говорится в ежедневном информационном бюллетене ВОЗ.

В сообщении отмечается, что до тех пор, пока не получены доказательства эффективности ЦБЖ для предотвращения заражения коронавирусом, «ВОЗ не рекомендует вакцинацию БЦЖ», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в последнее время в научных и медицинских кругах заинтересовались возможной ролью прививки от туберкулеза (вакцины БЦЖ) в защите от COVID-19. В частности, американские эпидемиологи сравнили распространенность такой вакцинации с уровнем заболеваемости и смертности от коронавируса в разных странах, и пришли к выводу: можно предположить, что прививка от туберкулеза каким-то образом снижает риск заражения и тяжелых осложнений коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU