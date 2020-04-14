2020-04-14T08:04:24+03:00
Общество

Коронапсихоз: россияне стали на треть чаще обращаться к психологам

Три звонка из пяти поступает от мужчин
Елена АКИМОВА
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Россияне стали чаще обращаться за помощью к психологамРоссияне стали чаще обращаться за помощью к психологамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С началом распространения эпидемии коронавируса россияне стали активнее обращаться к психиатрам. На фоне сложившейся ситуации проблемы возникают даже у совершенно здорового населения. Часто о консультации просят мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Звонков на горячи линии от них поступает больше, чем от женщин. Сильную половину человечества волнуют финансовые трудности.

- Основные жалобы поступают на усталость от семьи или партнера, сложность контроля своих эмоций в ситуации заточения, - комментирует психолог, консультант телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Илья Слободчиков.

20% людей хотят выговориться, еще столько же переживают, видя тревожные заголовки новостей. Такие данные приводят на горячей линии фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Многие клиенты уже остались без работы и это еще больше подрывает моральный дух. Вместе с занятостью человек теряет источник финансирования и возможность платить по своим обязательствам, деньги для содержания семьи.

— Мы имеем дело с истерическим, параноидным психозом. На 30–40% выросло количество обращений к психиатрам, среди которых преобладают люди с коронапсихозом — реактивным состоянием, паникой, которая возникла в экстремальной жизненной ситуации, — рассказал Андрей Шмилович, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович.

Ученые предупреждает, что если не будет найден компромисс между организацией безопасности и запугиванием людей, то возможна вспышка суицидов у людей в возрасте от 30 до 50 лет.

В топ-3 популярных проблем входят конфликты в семье, общение с домочадцами и дистанционное обучение. При этом дети начали звонить на телефоны доверия еще в середине марте, а пик таких звонков пришелся на конец месяца.

- Минимальный возраст звонящих детей — девять лет. Часто они не могут высказать словами, что их тревожит в сложившейся ситуации и просто интересуются, чем им заняться дома, - рассказала «Известиям» руководитель Центра экстренной психологической помощи при МГППУ Анна Ермолаева.

Вторая по частоте категория вопросов связана с самоизоляцией. Дети жалуются, что их никуда не отпускают. А особенно тяжело подросткам, они опасаются, что могут заразиться родители, а еще стремятся на свободу.

Нельзя не отметить ухудшение состояния малышей и детей с аутизмом. По сути, они остались без прогулок и ежедневных занятий со специалистами.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в России создан сайт, через который медики могут круглосуточно обратиться за психологической поддержкой к проверенным специалистам, - консультациимедикам.рф. Но достаточно ли этого в федеральном масштабе? Есть ведь еще десятки миллионов обычных граждан, которые заперты в своих домах в весьма нервозном состоянии.

Как перестать психовать и успокоиться - это вопрос, которые волнует сегодня миллионы человек. Психолог Евгения Берёза и член национальной Ассоциации заслуженных врачей РФ Карина Назарова рассказали "Дни.ру", как побороть панику в эти непростые для всего человечества времена и чем занять себя на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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