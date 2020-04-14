Вирусолог рассказал, сколько будут длиться испытания новой российской вакцины от коронавируса

14 Апр 2020 2020-04-14T11:53:27+03:00

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Георгий Викулов, глава научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал об испытания новой отечественной вакцины от коронавируса и клинических исследованиях препаратов российских и зарубежных ученых.

- Более 25 исследовательских центров во всем мире осуществляют сейчас разработку и создание вакцин. Будет несколько вакцин от разных стран. Даже в России будет не одна вакцина, как запланировано. Потому что как не только предприятие «Вектор» участвует в этом процессе, несколько ведущих лабораторий страны и огромное количество людей задействовано, специалистов: вирусологи, эпидемиологи, иммунологи, - сообщил специалист.

Георгий Викулов отметил, что запуск клинических исследований анонсирован на июнь 2020 года, но российские исследователи не спешат так, как это делают в Китае и США.

- Они сократили доклиническую фазу исследований, уменьшив исследования на животных. И быстро переходят на исследование на волонтерах. Но для России важна не только эффективность, но и безопасность, - подчеркнул директор научно-исследовательского центра.

Специалист уточнил, что в настоящее время уже доказана эффективность некоторых препаратов против коронавируса, однако медики должны работать согласно требованиям доказательной медицины, которая требует завершенные клинические исследования.

Георгий Викулов рассказал о том, что примерно 20% заболевших латентное, бессимптомное течение болезни.

- Вчера у среди более двух тысяч выявленных человек по всей России 40 % имели латентное течение. Вообще бессимптомное. Мы знаем, что 80 % легкое и малосимптомное течение. Мы должны четко понимать, что большинство имеет малосимптомные, легкие формы течения – до 80 %, - сообщил вирусолог.

Многих на фоне сложившейся ситуации интересует вопрос: когда же появится вакцина против коронавирусной инфекции?

- Плюс 12 месяцев от момента клинических исследований. Создание вакцины – это многостадийный биотехнологический процесс, который включает в себя доклиническую фазу исследования, на животных, когда оценивается токсигенность, мутагенность, аллергенность, тератогенность. Эта фаза занимает обычно несколько месяцев. Она достаточно быстро проводится. Но ее нельзя исключить. После успешности этой фазы, после получения разрешения начинается фаза клинических исследований. Это три этапа. Плюс еще не менее 12 месяцев. Суммарно это примерно полтора года занимает нормальное исследование по оценке эффективности и безопасности применения вакцины, - отметил Георгий Викулов.

В настоящее время российские ученые находятся на стадии клинических исследований, а предварительная доклиническая фаза уже частично выполнена.

Как ранее сообщал сайт kp.ru российская компания разработала препарат от коронавируса. Начать его клинические испытания планируется через 10–12 дней. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, это полностью российский аналог зарубежного препарата, который уже тестировался в нескольких странах. Пробная партия для испытаний уже выпущена, в настоящее время идет оформление документов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU