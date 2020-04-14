Глава Минздрава рассказал о созданном в России новом препарате от коронавируса

14 Апр 2020 2020-04-14T06:50:07+03:00

Клинические испытания лекарства начнутся уже совсем скоро, дней через десять

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Специалисты России разработали новый препарат для лечения коронавируса COVID-19, и уже совсем скоро, дней через 10–12, начнутся клинические испытания лекарства. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на дистанционном совещании с главой российского государства Владимиром Путиным в понедельник.

Михаил Мурашко уточнил, что российская компания разработала лекарственный препарат, который тестировался медиками в других странах, и произвела первую партию для клинических испытаний. Он отметил, что «это уже полностью российский аналог».

Кроме того, министр рассказал, что существует риск дефицита некоторых препаратов от коронавируса.

«У нас установлены лимиты по 17 лекарственным препаратам, по которым необходимо держать на контроле остатки. И реагирование на снижение запасов в том числе включено в регуляторный механизм», - подчеркнул Мурашко.

Напомним, как писал сайт kp.ru, писал сайт kp.ru, по последним данным, в России с начала вспышки COVID-19 зафиксировано 18328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 148 человек. Полностью выздоровели 1470 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU