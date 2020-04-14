2020-04-14T12:39:44+03:00
Общество

Лавров назвал снос памятника Коневу в Праге циничным и возмутительным поступком

Он считает, что эти действия подрывают договоренности между странами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал снос памятника советскому маршалу Коневу в Праге. Вопрос ему задали в ходе видеоконференции 14 апреля. Напомним, глава ведомства отвечает на вопросы 15 журналистов из России и других стран в режиме видеоконференции.

Сергей Лавров назвал действия властей муниципалитета Прага-6 "циничными и возмутительными".

- Они противоречат договору с Чешской республикой от 1993 года об обеспечении сохранности памятников и воинских захоронений. Тем самым были подорваны договоренности которые лежат в основе наших отношений на протяжении уже 30 лет. Мы исходим из того что вопрос может быть урегулирован только в рамках договора 1993 года.,- сказал глава российского МИД.

Лавров о сносе памятника Коневу: власти Праги подорвали договоренности, которые лежат в основе отношений России и Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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