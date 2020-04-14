Лавров назвал снос памятника Коневу в Праге циничным и возмутительным поступком

14 Апр 2020 2020-04-14T12:39:44+03:00

Он считает, что эти действия подрывают договоренности между странами

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Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал снос памятника советскому маршалу Коневу в Праге. Вопрос ему задали в ходе видеоконференции 14 апреля. Напомним, глава ведомства отвечает на вопросы 15 журналистов из России и других стран в режиме видеоконференции.

Сергей Лавров назвал действия властей муниципалитета Прага-6 "циничными и возмутительными".

- Они противоречат договору с Чешской республикой от 1993 года об обеспечении сохранности памятников и воинских захоронений. Тем самым были подорваны договоренности которые лежат в основе наших отношений на протяжении уже 30 лет. Мы исходим из того что вопрос может быть урегулирован только в рамках договора 1993 года.,- сказал глава российского МИД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773011" frameborder="0"></iframe> Лавров о сносе памятника Коневу: власти Праги подорвали договоренности, которые лежат в основе отношений России и Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU