Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

14 Апр 2020 2020-04-14T13:55:05+03:00

Президент заявил, что в России ситуация с распространением коронавируса меняется пока не в лучшую сторону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Президент Владимир Путин сказал, что для борьбы с распространением коронавируса, придется применять экстраординарные меры.

На заседании высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией он рассказал о ситуации в России, подчеркнув, что пик заболеваемости еще не пройден и ситуация меняется не в лучшую сторону. По данным на 14 апреля суточный прирост новых случаев заражения оказался выше 2,7 тысяч человек. Несмотря на увеличение числа новых случаев инфицирования, в России остаются "не безучастны к проблемам других страны" в связи с пандемией.

- Продолжим, безусловно эту работу, будем делиться полученным опытом, обмениваться оперативной информацией,- приводит слова президента ТАСС.

При этом ситуация с заболеваемостью привела к экономическим проблемам практически во всех странах. Владимир Путин поддержал идею привлечь ресурсы Евразийского банка развития для помощи странам ЕАЭС в борьбе с коронавирусом.

- Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции,- сказал президент и еще раз подчеркнул, что Россия выступает за сотрудничество между странами для сдерживания распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU