Власти Грузии на 10 дней изолировали крупнейшие города

14 Апр 2020 2020-04-14T16:56:53+03:00

Запрещены въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси

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Власти Грузии продлили режим чрезвычайного положения до 10 мая, и приняли решение на 10 дней изолировать крупнейшие города в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. В течении указанного времени будет запрещен въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Об этом сообщил премьер-министр Георгий Гахария.

«Обращаюсь к президенту (с просьбой) в ближайшие дни обратиться к парламенту с требованием продлить чрезвычайное положение в масштабах всей страны до 10 мая», - заявил он.

Гахария назвал такие меры необходимым шагом и подчеркнул, то их нужно принять в срочном порядке, чтобы не перейти на новый этап распространения коронавируса.

По последним данным, в Грузии зарегистрировано 272 случаев заражения COVID-19, выздоровели 68 человек, трое погибли.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении введенного с 17 марта режима самоизоляции до 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU