Губернатор Нью-Йорка сообщил, что не подчинится «диктаторскому» приказу Трампа в ущерб здоровью населения
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что не подчинится распоряжению президента США Дональда Трампа об отмене санитарных ограничений, введенных в связи с распространением в стране коронавируса, если это поставит под угрозу здоровье населения.
По словам глав Штата в условиях пандемии такой «диктаторский» указ «вносит раскол».
«Если он прикажет мне открыть штат таким способом, который поставит под угрозу здоровье народа в моем штате, я этого не сделаю», - заявил Куомо.
В свою очередь американский лидер заявил, что не потерпит независимости от главы штата.
«Куомо звонил ежедневно, даже ежечасно, умоляя обо всем, большая часть чего должна была быть в ведении штата () Я все это сделал для него и для всех остальных, а теперь он, кажется, хочет независимости! Этого не случится!», - написал глава Белого дома в Twitter.
Напомним, США лидирует по количеству заболевших и погибших от коронавируса. На данный момент в стране зарегистрировано 587 173 случая заражения, а жертвами инфекции стали уже 23 644 человек. При этом Трамп считает успешной стратегию по сдерживанию пандемии. По его словам, «кривая инфицирования» начинает выравниваться.
ИСТОЧНИК KP.RU
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