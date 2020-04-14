2020-04-14T19:06:09+03:00
Общество

В США оказались в тяжелой ситуации 74 школьника из России

Дети прибыли в Штаты в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса
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В США оказались в тяжелой ситуации 74 школьника из России, которые прибыли в Штаты в рамках учебной программы, свернутой из-за коронавируса. Об этом сообщили в МИД РФ.

Официальный представитель ведомства Мария Захароване отметила, что МИД не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США

ИСТОЧНИК KP.RU

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