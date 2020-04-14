В США оказались в тяжелой ситуации 74 школьника из России
Дети прибыли в Штаты в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса
Изменить размер текста:
В США оказались в тяжелой ситуации 74 школьника из России, которые прибыли в Штаты в рамках учебной программы, свернутой из-за коронавируса. Об этом сообщили в МИД РФ.
Официальный представитель ведомства Мария Захароване отметила, что МИД не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США
ИСТОЧНИК KP.RU