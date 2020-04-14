Газета «Комсомольская правда» выпустила второй спецвыпуск по борьбе с коронавирусом

14 Апр 2020 2020-04-14T19:53:25+03:00

Новая вкладка «КП» - не сводка заболевших и погибших. Она о том, как, опираясь на родных и друзей, близких и совершенно незнакомых, пережить тревожные дни

Изменить размер текста: A A

Не правда ли – парадоксально: сидя на карантине или самоизоляции, мы оказались вместе. Помогаем друг другу, заботимся. Дети разбивают копилки, чтобы помочь нуждающимся, студенты разносят еду пенсионерам, бизнесмены готовят еду врачам, артисты и музыканты дают концерты в прямом эфире, губернаторы жертвуют зарплаты и занимаются волонтерством…

Страна неожиданно перестала делиться на синих и белых воротничков, консерваторов и либералов, верующих и атеистов. Сегодня мы чувствуем плечо друг друга. И очень хочется, чтобы это чувство сохранилось и потом, когда мы, щурясь на солнце, выйдем из квартир.

А пока…

… экономисты рассказывают, как не потерять бизнес;

…волонтеры проводят всероссийскую акцию #МЫВМЕСТЕ и предлагают помощь всем, оказавшимся отрезанными от мира;

…врачи дают советы «из первых рук»;

…у школьников появился шанс заработать миллион;

…звезды делятся секретами жизни в четырех стенах…

Именно об этом новый спецвыпуск «Комсомольской правды». С сегодняшнего дня его получают читатели во всех 85 регионах нашей страны в ежедневном номере газеты, а также со среды — в еженедельнике «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU