Газета «Комсомольская правда» выпустила второй спецвыпуск по борьбе с коронавирусом
Не правда ли – парадоксально: сидя на карантине или самоизоляции, мы оказались вместе. Помогаем друг другу, заботимся. Дети разбивают копилки, чтобы помочь нуждающимся, студенты разносят еду пенсионерам, бизнесмены готовят еду врачам, артисты и музыканты дают концерты в прямом эфире, губернаторы жертвуют зарплаты и занимаются волонтерством…
Страна неожиданно перестала делиться на синих и белых воротничков, консерваторов и либералов, верующих и атеистов. Сегодня мы чувствуем плечо друг друга. И очень хочется, чтобы это чувство сохранилось и потом, когда мы, щурясь на солнце, выйдем из квартир.
А пока…
… экономисты рассказывают, как не потерять бизнес;
…волонтеры проводят всероссийскую акцию #МЫВМЕСТЕ и предлагают помощь всем, оказавшимся отрезанными от мира;
…врачи дают советы «из первых рук»;
…у школьников появился шанс заработать миллион;
…звезды делятся секретами жизни в четырех стенах…
Именно об этом новый спецвыпуск «Комсомольской правды». С сегодняшнего дня его получают читатели во всех 85 регионах нашей страны в ежедневном номере газеты, а также со среды — в еженедельнике «КП».
ИСТОЧНИК KP.RU