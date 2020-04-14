2020-04-14T21:35:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Назван симптом коронавируса, который указывают на смертельную опасность

Заметив его, необходимо срочно обратиться за помощью медиков
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Назван симптом коронавируса, который указывают на смертельную опасностьНазван симптом коронавируса, который указывают на смертельную опасностьФото: Анастасия ОСИПОВА
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Посиневшие губы являются малозаметным симптомом коронавируса COVID-19, однако именно он указывает на смертельную опасность для здоровья человека. Об этом сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании.

Как сообщает издание Express, эксперты утонили , что часто симптомы коронавирусной инфекции вызывают только дискомфорт, справиться с которым можно при правильном лечении на дому, но есть признаки, указывающие на смертельную опасность. Изменения цвета губ, точнее их посиневший вид, может говорить о дефиците кислорода в крови.

Специалисты рекомендуют, заметив этот симптом, срочно обратиться за помощью медиков

Напомним, ранее врач сообщил, то первый и самый явный симптомомм заражения коронавирусной инфекцией является высокая температура. Врачи отмечают, что с этим симптомом, напоминающем признаки ОРВИ, сталкиваются порядка 90 процентов пациентов. После этого многие пациенты чувствуют озноб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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