Число умерших из-за коронавируса в США превысило 25,5 тысяч человек

15 Апр 2020 2020-04-15T04:18:48+03:00

Количество зараженных уже более 602 тысяч

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В США число умерших из-за коронавируса за весь период распространения болезни превысило отметку 25 575 человек.

При этом общее число инфицированных covid-19, по данным Университета Хопкинса, на данный момент составляет более 602 тысячи человек в стране.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп завил о прекращении финансирования Всемирной Организации здравоохранения. По его мнению, ВОЗ должна расследовать ошибки в реагировании и сокрытии распространения коронавируса в мире.

Там временем, в США провели первое в мире испытание вакцины от инфекции на человеке. Испытательницей препарата стала 44-летняя женщина. После инъекции она рассказала журналистам, что процедура была похожа на обычную прививку от гриппа.

Напомним, вспышка заражения коронавирусом нового типа была зафиксирована в конце прошлого года года в Китае. После заболевание активно распространилось и было выявлено в ряде других стран. Многие государства в целях сокращения рисков роста числа заболевших закрыли свои границы и отменили авиаперевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU