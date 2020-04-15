2020-04-15T04:18:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в США превысило 25,5 тысяч человек

Количество зараженных уже более 602 тысяч
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
В стране увеличилось число жертв от covid-19В стране увеличилось число жертв от covid-19Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В США число умерших из-за коронавируса за весь период распространения болезни превысило отметку 25 575 человек.

При этом общее число инфицированных covid-19, по данным Университета Хопкинса, на данный момент составляет более 602 тысячи человек в стране.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп завил о прекращении финансирования Всемирной Организации здравоохранения. По его мнению, ВОЗ должна расследовать ошибки в реагировании и сокрытии распространения коронавируса в мире.

Там временем, в США провели первое в мире испытание вакцины от инфекции на человеке. Испытательницей препарата стала 44-летняя женщина. После инъекции она рассказала журналистам, что процедура была похожа на обычную прививку от гриппа.

Напомним, вспышка заражения коронавирусом нового типа была зафиксирована в конце прошлого года года в Китае. После заболевание активно распространилось и было выявлено в ряде других стран. Многие государства в целях сокращения рисков роста числа заболевших закрыли свои границы и отменили авиаперевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Число умерших из-за коронавируса в США превысило 25,5 тысяч человек
В Колумбии карантин вызвал всплеск спроса на секс-игрушки
Первый в мире испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Психолог рассказал, кто наиболее уязвим перед коронавирусом
Forbes: состояние главы Amazon за день увеличилось на 6,4 миллиардов долларов
Стало известно число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
На Украине ввели пошлины на уголь из России в размере 65%
Число выздоровевших от коронавируса в России на 15 апреля 2020 года составило 1 694 человека
РЖД с 15 апреля отменяют 32 поезда дальнего следования
Трамп приостановил финансирование ВОЗ
Число заболевших коронавирусом в России на 15 апреля 2020 достигло 21160
В Каире ликвидировали 7 террористов, готовивших теракты на Пасху
Число умерших из-за коронавируса в России на 15 апреля 2020 года возросло до 170 человек
В Москве начал действовать пропускной режим
Глава Минздрава рассказал, какие регионы "расслаблены" в период пандемии
Forbes узнал об антикризисном пакете помощи Правительства в 1 триллион рублей
Рынки США растут на фоне оптимизма в отношении коронавируса
Будни самоизоляции в Италии: соседи придумали, как пить вместе