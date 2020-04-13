2020-04-13T20:59:22+03:00
Экономика

Леонид Федун о сделке ОПЕК+: Цены на нефть пойдут вверх не раньше конца мая

Об этом вице-президент «ЛУКОЙЛа» рассказал нашему обозревателю Александру Гамову [эксклюзив kp.ru]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Леонид Федун. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССЛеонид Федун. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Как уже сообщалось, Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК), а также другие нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, заключили соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн. баррелей в сутки в мае - июне 2020 года.

Как это повлияет на цену российской нефти?

Леонид Федун, вице-президент «ЛУКОЙЛа» - о пользе сделки ОПЕК +

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Почему цена не растёт? Более того, судя по складывающейся динамике (см. таблицу внизу), она - наоборот - медленно, но верно каждый день тает. Эту тему мы обсудили с одним из руководителей «ЛУКОЙЛа» - господином Федуном.

- ...Леонид Арнольдович, почему нефть у нас не растёт? После того, как мы пошли на новое соглашение по ОПЕК+... Мы же ожидали, что все поправится...

- Нет, никто сразу не ожидал. Уже как только «падала» информация (о переговорах. - А. Г.), рынки уже отыграли. (Отреагировали.).

Если вы помните, она (цена на нефть. - А.Г.) выросла почти на 12 долларов...

- Так.

- ...за баррель.

Собственно говоря, уже все произошло, а поэтому... Сделка только зафиксировала (произошедшее)

- А до этого?

- Реальное повышение цен может быть только в конце мая - начале июня, когда реально приступим к реализации сделки. Пока весь апрель никакого сокращения не будет.

- Это потому, что Мексика не идёт на уступки, да? (Как сообщило министерство нефти Ирана, Мексика, которая тормозила сделку, все же снизит добычу на 100 000 баррелей в сутки. - А.Г.)

- Нет, не Мексика, а просто - технически - мы можем начать сокращать только с мая.

- Скажите, правительственные меры по стабилизации экономики там как - они дадут свой эффект?

- Надеюсь, что - да.

- А какой именно?

- Позитивный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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