Леонид Федун о сделке ОПЕК+: Цены на нефть пойдут вверх не раньше конца мая
Как уже сообщалось, Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК), а также другие нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, заключили соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн. баррелей в сутки в мае - июне 2020 года.
Как это повлияет на цену российской нефти?
Леонид Федун, вице-президент «ЛУКОЙЛа» - о пользе сделки ОПЕК +
Почему цена не растёт? Более того, судя по складывающейся динамике (см. таблицу внизу), она - наоборот - медленно, но верно каждый день тает. Эту тему мы обсудили с одним из руководителей «ЛУКОЙЛа» - господином Федуном.
- ...Леонид Арнольдович, почему нефть у нас не растёт? После того, как мы пошли на новое соглашение по ОПЕК+... Мы же ожидали, что все поправится...
- Нет, никто сразу не ожидал. Уже как только «падала» информация (о переговорах. - А. Г.), рынки уже отыграли. (Отреагировали.).
Если вы помните, она (цена на нефть. - А.Г.) выросла почти на 12 долларов...
- Так.
- ...за баррель.
Собственно говоря, уже все произошло, а поэтому... Сделка только зафиксировала (произошедшее)
- А до этого?
- Реальное повышение цен может быть только в конце мая - начале июня, когда реально приступим к реализации сделки. Пока весь апрель никакого сокращения не будет.
- Это потому, что Мексика не идёт на уступки, да? (Как сообщило министерство нефти Ирана, Мексика, которая тормозила сделку, все же снизит добычу на 100 000 баррелей в сутки. - А.Г.)
- Нет, не Мексика, а просто - технически - мы можем начать сокращать только с мая.
- Скажите, правительственные меры по стабилизации экономики там как - они дадут свой эффект?
- Надеюсь, что - да.
- А какой именно?
- Позитивный.
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ИСТОЧНИК KP.RU