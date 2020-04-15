В США запретили продавать алкоголь без прописки

15 Апр 2020 2020-04-15T07:13:06+03:00

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Власти штата Огайо запретили продавать бутилированные алкогольные напитки всем нерезидентам штата. Решение связано с тем, что жители соседней Пенсильвании стали наведываться в ликероводочные магазины Огайо для покупки крепкого алкоголя.

В самой Пенсильвании большинство таких магазинов закрыто в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

В связи с этим губернатор Огайо Майк Дивайн распорядился изменить порядок продажи крепкого алкоголя на территории штата. Теперь совершеннолетние граждане смогут приобрести его только при предъявлении удостоверения личности, подтверждающего проживание покупателя на территории Огайо. Исключения будут сделаны только для военнослужащих, расквартированных в Огайо, и жителей других штатов, которые смогут доказать, что их местом работы является компания, зарегистрированная в Огайо и осуществляющая деятельность в рамках действующих санитарно-эпидемиологических ограничений.

Дивайн заявил, что налоговые поступления в казну штата от продажи алкоголя в данный момент менее важны, нежели борьба с угрозой распространения COVID-19, который могут завезти на территорию Огайо соседи.

Многие американцы часто ездят за алкоголем и сигаретами в соседние штаты, где налоги и акцизы на них существенно ниже. Так, например, жители Большого Нью-Йорка нередко отправляются за их приобретением в соседний Нью-Джерси, пересекая реку Гудзон по мостам или подземным туннелям.

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ИСТОЧНИК KP.RU