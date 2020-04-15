2020-04-15T11:53:16+03:00
Общество

Собянин попросил МВД не допускать скоплений толп при проверках пропусков

Мэр назвал критичными очереди утром 15 апреля в метро
Ася КУЗНЕЦОВА
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Собянин: очереди из-за проверок пропусков в московском метро оказались критичнымиСобянин: очереди из-за проверок пропусков в московском метро оказались критичнымиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Министерство внутренних дел организовать работу полиции так, чтобы проверки пропусков для поездок по городу не приводили к массовым скоплениям людей.

Он также сообщил, что по состоянию на 10:43 утра очереди устранены.

- Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей, - сообщил мэр Собянин в своём Twitter.

Пассажиры пожаловались на очереди на вход в метро Москвы из-за пропусков.

Градоначальник также отметил, что необходим переход к автоматизированной проверке пассажиров метро.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что не может оценивать действия правоохранительных органов.

- Мы не имеем права комментировать действия сотрудников полиции, - ответили в пресс-службе метрополитена.

На станциях метро появились заторы из-за проверки цифровых пропусков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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