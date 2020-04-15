Собянин попросил МВД не допускать скоплений толп при проверках пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Министерство внутренних дел организовать работу полиции так, чтобы проверки пропусков для поездок по городу не приводили к массовым скоплениям людей.
Он также сообщил, что по состоянию на 10:43 утра очереди устранены.
- Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей, - сообщил мэр Собянин в своём Twitter.
Пассажиры пожаловались на очереди на вход в метро Москвы из-за пропусков.
Градоначальник также отметил, что необходим переход к автоматизированной проверке пассажиров метро.
Департамент транспорта Москвы сообщил, что не может оценивать действия правоохранительных органов.
- Мы не имеем права комментировать действия сотрудников полиции, - ответили в пресс-службе метрополитена.
На станциях метро появились заторы из-за проверки цифровых пропусков.
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ИСТОЧНИК KP.RU