Первый день цифровых пропусков в Москве: в метро очереди с 6 утра, пробки на дорогах с полуночи

Пробила полночь и в Москве наступила новая реальность: с 15 апреля передвигаться по городу на личном и общественном транспорте можно только с цифровым пропуском. Без бумажки, а точнее без длинного кода из букв и цифр, ты нарушитель — до 30 тысяч рублей штрафа. Пропуск для поездок на работу действует до 30 апреля. Есть и для разовых поездок, лимит — две в неделю.

Первыми с пропускным режимом столкнулись водители. Сотрудники ДПС начали проверку с наступлением дня X.

— Въезд по Новорязанскому шоссе стоял. С часу ночи я в пробке. Выбрался только в три часа, когда доехал до поста и инспектор проверил мой пропуск. Все заняло пять минут. Мне вернули документы и отпустил после неудачных попыток нравоучений в. На Волгоградском проспекте (продолжение шоссе — прим.ред.) сужение до одной полосы на въезд. Пока стоял, инспекторы развернули четыре машины, — рассказал москвич Артем.

andrey_spilkis Въезд в Москву - пробки на дорогах

С утра, когда люди устремились на работу, ситуация стала еще хуже:

— Интересно, когда устанавливали посты для тотальной проверке всех пересекающих МКАД, учитывали, сколько людей живет за границами кольцевой, а работает при этом внутри? За более чем 40 минут проехал примерно 100 метров, впереди еще два километра глухой пробки. Интересно, удастся ли попасть на работу хотя бы к обеду? — рассказал житель Подмосковья Александр Прохорович.

Сотрудники ДПС и стенд с предупреждением у въезда в Москву на Киевском шоссе.Фото: Иван МАКЕЕВ

Проверка пропусков в Москве: прямая трансляция.С 15 апреля по Москве и Московской области передвигаться можно только при наличии электронного пропуска. Мы ведём прямую трансляцию с опустевших улиц столицы

Из-за новых правил передвижения по городу, на въездах в Москву образовались заторы.Фото: Иван МАКЕЕВ

Не легче утром 15 апреля и тем, кто передвигается на метро. Заторы у турникетов с самого открытия станций.

— 6 утра, станция Селигерская. Очередь в метро 50 человек. Два сотрудника полиции проверяет у каждого цифровой пропуск через свои смартфоны. Почти все без масок. Полиция без средств защиты совсем, — рассказывает в своем инстаграме Дарья Дарьина.

На другом конце Москвы в Царицыно история повторяется.

— Меры предосторожности? Нет, не слышали. Стоять в толпе 45 минут, чтобы добраться до работы считается нормой при такой ситуации в Москве, но все вокруг упорно твердят «сохраняйте дистанцию». Работает один полицейский при огромном потоке людей, бардак. Многие опоздают на работу, по чьей вине интересно знать? — написала Наталья Лобачева.

lobacheva_natalia Меры предосторожности? Нет, не слышали. Стоять в толпе 45 минут, чтобы добраться до работы считается нормой при такой ситуации в Москве, но все вокруг упорно твердят сохраняйте дистанцию . Работает один полицейский при огромном потоке людей, бардак.

В некоторых местах очередь настолько большая, что начинается на улице. И если на открытом воздухе пешеходам еще как-то удается соблюдать дистанцию, то после спуска в метро, все сбиваются в кучу.

daria_legenda_kuril 15.04.2020 6 утра станция Селигерская. Очередь в метро 50 человек. Два сотрудника полиции проверяет у каждого цифровой пропуск через свои смартфоны. Почти все без масок. Полиция без средств защиты совсем...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773190" frameborder="0"></iframe> Люди на входе на станцию метро Домодедовская.

«Комсомольская правда» отправила запрос в пресс-службу Московского метро. Там нас перенаправили в полицию — ведь именно сотрудники МВД проверяют пропуска. К моменту выхода публикации ответ от УВД на Московском метрополитене не поступил. Новость будет дополнена.

Напомним, в Москве и Подмосковье с конца марта действует режим полной самоизоляции. Покидать квартиры можно только по уважительным причинам: в магазин, аптеку, больницу, выгул питомца не далее чем в 100 метрах от дома или поездка на работу.

С 13 апреля начали выдавать цифровые пропуска всем, кто передвигается на транспорте. Однако это лишь первый этап. В будущем код может потребоваться даже для передвижения по своему району.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773192" frameborder="0"></iframe> Пробки на въезде в Москву.

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