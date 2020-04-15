Психолог рассказала, как не набрать вес в период самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T13:03:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В период самоизоляции на фоне распространения коронавируса серьезной проблемой для многих людей стал риск набора лишнего веса. Находясь дома, человек меньше двигается, а стрессовая ситуация вынуждает есть больше вредных продуктов.

«Есть физиологический голод, а есть психологический. В первом случае мы едим, чтобы жить. Во втором случае есть не хотим, но внутри пусто или эмоции, с которыми мы не можем справиться (страх, уныние, грусть). А хочется других», - отмечает клинический психолог Анна Ткач.

При этом специалист отмечает, что, как правило, люди заедают эмоции не здоровой пищей, типа каши, а вредными продуктами.

«Мы выбираем тортик, пиццу, шоколад, алкоголь. Острыми продуктами глушим страх, тревогу. Когда хотим любви, заботы, утешения - поглощаем сладкое», цитирует психолога «Российская газета».

Чтобы исправить ситуацию психолог рекомендует перед каждым перекусом задавать себе вопрос, действительно ли я хочу есть? Кроме того она отмечает необходимость снимать стресс приятными занятиями: чтением книг, рисованием, шитьем и другими хобби. Человек, погруженный в интересное занятие, перестает испытывать скуку или волнение, а значит и пропадает необходимость заедать стресс.

ИСТОЧНИК KP.RU