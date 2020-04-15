В России продолжается фаза роста количества заболевших коронавирусом

15 Апр 2020 2020-04-15T14:51:57+03:00

Рост количества инфицированных COVID-19 в стране, вероятнее всего, продолжится и на текущей неделе. Фото: Андрей АБРАМОВ

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В настоящее время на территории России продолжается фаза роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 15 апреля заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации.

Рост количества инфицированных COVID-19 в стране, вероятнее всего, продолжится и на текущей неделе.

- Крайне важно, чтобы все очаги инфекции в субъектах России были идентифицированы, заболевшие пациенты и контактировавшие с ними людей изолированы и находились под строгим наблюдением медиков. Нам нужно бороться за каждый регион, город, поселок, - подчеркнул представитель Организации.

Случаи заражение коронавирусом за последние сутки обнаружили в 65 регионах государства. Медики обнаружили инфекцию у 3388 пациентов за один день, 28 россиян с подтвержденным диагнозом скончались. Общее количество инфицированных в России с начала пандемии достигло 27 490 человек, 198 зараженных погибли. Теперь в стране остался только один регион, где нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU