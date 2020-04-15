Где в России нет коронавируса: остался только один регион
Заболевшие коронавирусной инфекцией с начала пандемии появились уже в 84 из 85 регионов России. Последним субъектом, где до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания, остается Республика Алтай, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
До этого коронавирус не был обнаружен в Ненецком автономном округе и на Чукотке, одна за минувший день инфекцию все-таки нашли и в этих регионах. Всего за последние сутки появилось 3388 новых случаев заражения вирусом в России, 28 пациентов с подтверждённым диагнозом умерли за один день.
С начала распространения инфекции по миру и стране на территории РФ заразились 27 490 человек, погибли от болезни 198.
Вакцину в настоящее время разрабатывают семь научных центров, исследователи которых уже начали клинические испытания лекарства. Так, в «Векторе» испытание вакцины на уже отобранных добровольцах начнутся с 29 июня текущего года.
Между тем Россия заняла второе место в мире по количеству проведенных тестов для диагностики коронавирусной инфекции. В стране с начала пандемии провели уже 1,5 миллиона тестов во многих регионах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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