Где в России нет коронавируса: остался только один регион

15 Апр 2020 2020-04-15T13:02:13+03:00

На территории России остался только один субъект, где нет заболевших коронавирусной инфекцией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Заболевшие коронавирусной инфекцией с начала пандемии появились уже в 84 из 85 регионов России. Последним субъектом, где до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания, остается Республика Алтай, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

До этого коронавирус не был обнаружен в Ненецком автономном округе и на Чукотке, одна за минувший день инфекцию все-таки нашли и в этих регионах. Всего за последние сутки появилось 3388 новых случаев заражения вирусом в России, 28 пациентов с подтверждённым диагнозом умерли за один день.

С начала распространения инфекции по миру и стране на территории РФ заразились 27 490 человек, погибли от болезни 198.

Вакцину в настоящее время разрабатывают семь научных центров, исследователи которых уже начали клинические испытания лекарства. Так, в «Векторе» испытание вакцины на уже отобранных добровольцах начнутся с 29 июня текущего года.

Между тем Россия заняла второе место в мире по количеству проведенных тестов для диагностики коронавирусной инфекции. В стране с начала пандемии провели уже 1,5 миллиона тестов во многих регионах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU