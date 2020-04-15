Заболевших коронавирусом в мире уже больше 2 миллионов человек

15 Апр 2020 2020-04-15T15:25:01+03:00

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За две недели число инфицированных коронавирусом людей на планете увеличилось почти вдвое - 15 апреля насчитывается 2 016 312 зараженных. Статистику приводит портал Worldometer. Впервые этот показатель перевалил за 2 миллиона.

Вирус начал распространяться в Китае, первые случаи заражения зафиксировали еще в декабре 2019 года. Рост заболеваемости пришелся на первые месяцы 2020 года. Но китайские показатели по заболевшим и погибшим от коронавируса оказались не самыми большими. Наиболее пострадавшей страной на данный момент является США - здесь больше 614 тысяч инфицированных. В Испании 177 тысяч, в Италии 162 тысячи случаев.

В разгар пандемии президент США приостановил финансирование ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) из-за того, что в организации якобы искажали реальные данные о заболеваемости.

В Россси за сутки зафиксировано больше 3 тысяч новых случаев заражения. Это самый большой суточный показатель. Пик заболеваемости все еще не пройден, ситуация зависит от того, насколько ответственно россияне будут относиться к обязанности соблюдать режим изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU