Юрист рассказала, как оформить цифровой пропуск на даче, где нет интернета

15 Апр 2020 2020-04-15T16:54:22+03:00

Юрист Виктория Шергина рассказала, как оформить цифровой пропуск на даче, где нет интернета Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В таком случае Виктория Шергина советует заказывать пропуск по телефону или через SMS

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Юрист Виктория Шергина рассказала, как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу. Если вы собираетесь поехать за город и вернуться домой в один и тот же день, то нужно оформлять только один пропуск, так как он выдается на сутки. Если же вы планируете возвращаться домой в другой день, то придется оформлять два пропуска. Но бывает так, что на даче нет интернета и взять пропуск крайне затруднительно.

- Я думаю, что нужно доехать до места, где начнет ловить интернет. Либо по телефону можно оформить, если интернета нет, либо отправить SMS, - рассказала Шергина в эфире радио "Комсомольская правда".

Она отметила, что оформить пропуск на кого-либо из родственников нельзя. Юрист также напомнила о том, что брать пропуск для личных целей можно только два раза в неделю.

Кроме того, Шергина назвала случаи, когда гражданин может выходить из дома без цифрового пропуска.

- Если вы пешком идете до ближайшего магазина, аптеки, либо в пределах 100 метров гуляете у дома, здесь не нужен пропуск. Также если вы являетесь госслужащим, охранником..., - добавила юрист.

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ИСТОЧНИК KP.RU