Эпидемиолог Минздрава дал прогноз, когда заболеваемость коронавирусом в Москве пойдет на спад
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико дал прогноз, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад. Пока кривая идет вверх - в России становится больше зараженных, 24 490 человек инфицированы по данным на 15 апреля. Из них 14776 - в Москве.
В ВОЗ объяснили такие показатели тем, что две недели назад москвичи игнорировали режим изоляции. Сейчас у тех, кто подхватил тогда вирус, болезнь перешла в новую стадию - появились симптомы.
Если изначально врачи делали прогноз, что кривая заболеваемости пойдет вниз весной 2020 года, то теперь сроки сдвинулись.
- Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение в июне — июле,- сказал Николай Брико в эфире телеканала «Доктор».
Он уточнил, что все зависит от самих граждан, насколько они будут соблюдать режим изоляции. Чем больше останутся дома и прекратят контакты, то есть передачу вируса, тем выше шансы, что спад начнутся в мае.
ИСТОЧНИК KP.RU