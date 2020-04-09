Скворцова назвала сроки наступления пика коронавируса в России

9 Апр 2020 2020-04-09T04:08:41+03:00

После этого распространение болезни пойдет на спад

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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что до наступления плато в распространении коронавируса в России остается примерно 10-14 дней.

По ее словам, после этого эпидемия в стране должна пойти на спад, что значительно сократит не только риски заражения, но и число заболевших.

Также Скворцова добавила, что этот сценарий развития событий предсказан лучшими экспертами прогнозирования, включающих в свои ряды не только ученых-биологов, но и даже математиков.

Однако такой относительно благоприятный прогноз может сбыться только в случае увеличении объемов проводимых врачами тестов на коронавирусную инфекцию.

Скворцова считает, что снижение статистики заболеваемости коронавирусом в России займёт примерно такой же период, как и рост числа заболевших за сутки. Плато, то есть сохранение примерно одинакового числа заболевших за сутки, продлится по оценкам специалистов до лета, примерно до начала-середины июня 2020.

Напомним, согласно последним данный портала стопкоронавирус.рф в России врачи подтвердили диагноз covid-19 у 8 672 человек. 580 из них благополучно преодолели болезнь, еще 70 человек умерли.

В России режим повышенной самоизоляции сохраняется до конца апреля. Власти принимают все необходимые меры, чтобы минимизировать распространение болезни среди населения.

ИСТОЧНИК KP.RU