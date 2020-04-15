2020-04-15T23:38:02+03:00
Происшествия

В Германии задержали пятерых граждан Таджикистана, подозреваемых в подготовке теракта

Спецслужбы выясняют все детали возможной угрозы взрыва
Юлия КЕКОВА
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В Германии задержали пять человек, готовивших терактВ Германии задержали пять человек, готовивших терактФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Германии силовики задержали пятерых граждан Таджикистана, подозреваемых в подготовке теракта.

На данный момент арестованных поместили в следственный изолятор до выяснения всех деталей и обстоятельств.

Уточняется, что подозреваемые в январе 2019 года примкнули к террористической группировке ИГ* (является запрещенной организаций в ряде стран, в частности и в РФ), пишут РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы генпрокуратуры ФРГ. Сколько именно задержанные готовили терактов и где именно хотели произвести взрыв, пока не уточняется.

Напомним, накануне в столице Египта спецслужбы уничтожили семь террористов, готовивших взрывы на Пасху. При обыске квартиры, где они все это время укрывались, были обнаружены автоматы и различные боеприпасы. Также сообщалось, что в результате операции по ликвидированию угрозы погиб подполковник управления национальной безопасности МВД Египта Мухаммед аль-Хуфи. Еще один офицер полиции был ранен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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