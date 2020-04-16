Эксперт назвал ТОП-5 трендов, указывающих на смену жизни при коронавирусе

16 Апр 2020 2020-04-16T05:10:01+03:00

Аналитик рассказал, к чему россиянам нужно готовиться в первую очередь

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Коронавирус - слово, которое выучили во всех странах мира, а значение его последствий страшно предсказывать и осознавать любому человеку.

"Комсомольская правда" обсудила с аналитиком Андреем Дальновым смену жизни при коронавирусе и составила ТОП-5 актуальных трендов, избежать которых точно не получится.

По словам эксперта четыре из пяти пунктов изменений уже сформированы в обществе. а последний - наиболее четко стал прослеживается только в последнее время.

ТОП-5 трендов, указывающих на смену жизни при коронавирусе

Первое, к чему действительно нужно подготовиться - изменению формата занятости. Объявленный месяц самоизоляции безусловно сказывается на рабочем режиме граждан, а точнее его практически полном отсутствии. Однако остаются и те, чей труд незаменим. Причем работа не всегда должна требовать личного присутствия человека на условном рабочем месте. Переход на "удаленку" становится более популярен.

Пунктом номер два Дальнов отметил возможность инвестирования в передачу данных и надстройки интернета, такие, как, например, виртуальная реальность.

Третьим по счету изменением изменение станет структура потребления продовольствия. Все чаще люди пользуются сервисами доставки еды на дом, например.

Четвертую строчку трендов эксперт отдал ускорению роботизации. В некоторых странах такие технологии уже имеют хороший приоритет. Также они помогают сделать жизнь людей значительно проще.

Пятый - не самый очевидный, на первый взгляд, тренд, наиболее четко стал прослеживаться только в последнее время. Это переселение людей из городов в деревни и села. Его трудно обосновать, потому что всю историю человечества мы имели дело с абсолютно противоположным процессом.

ИСТОЧНИК KP.RU