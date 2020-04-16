Трамп заявил о планах снять в США ограничения из-за коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T05:32:23+03:00

Администрация Штатов уже планирует в скором времени обнародовать подготовленные рекомендации для снятия санитарных ограничений

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Президент США Дональд Трамп заявил о возможности в скором времени снять ряд ограничительных мер из-за коронавируса.

По словам американского лидера, в стране уже пройден пик по заболеваемости covid-19. Общее число случаев инфицирования в Штатах с начала первых пациентов с инфекцией превысило 640 тысяч человек.

Также Трамп отметил, что нынешний четверг, 16 апреля, будет для него тяжелым днем. Сообщается, что сегодня президент США проведет серию первичных консультаций с губернаторами штатов, руководителями крупных корпораций и врачами. Только после этого Администрация будет готова обнародовать план постепенного снятия ограничений.

Напомним, общее число погибших от коронавируса в Америке превысило 25 тысяч человек. Также Трамп в ходе брифинга с журналистами заявил о готовности оказать помощь России, если в стране возникнет потребность в аппаратах ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU