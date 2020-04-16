Fox News заявил о лабораторном происхождении COVID-19

16 Апр 2020 2020-04-16T06:39:06+03:00

Выяснилось, кто был нулевым пациентом с коронавирусом

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Коронавирус нового типа COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом". Об этом заявил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Сообщается,что Китай стремился продемонстрировать способности страны по выявлению и борьбе с вирусами на равных или превышают возможности США.

Изначально коронавирус был передан в лабораторных условиях от летучей мыши к человеку, а затем попал в популяцию в Ухане.

По мнению одного из источников, ситуация с распространением COVID-19 может стать "самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен". Fox News заявляет, что на Уханьском рынке, где изначально считали местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. Таким образом Китай якобы пытался отвлечь внимание от лаборатории, где проводились исследования.

Напомним, согласно последним данным в мире с начала пандемии врачи зафиксировали более 2 миллионов заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU