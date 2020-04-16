Появилось видео задержания подростка, готовившего бойню в красноярской школе

16 Апр 2020 2020-04-16T15:18:15+03:00

У подростков было оружие и самодельные взрывчатые устройства

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В ФСБ опубликовали видео задержания подозреваемых к подготовке вооруженного нападения на школу.

Оказалось, что расправиться со сверстниками и учителями планировал 14-летний подросток. Пока не известно, действовал он один или у него были помощники. Парень все тщательно спланировал: приготовил схрон с оружием и боеприпасами, написал "сценарий" нападения, выбрал дату. Бойню он хотел устроить 19-20 апреля.

- У него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении, - сообщили в ЦОС (Центр общественных связей) ФСБ.

В феврале похожие планы были у группы подростков из Саратова. Школьники при задержании не смогли ответить, сколько человек планировали убить, один из них признался, что ему "все равно, может, человек 40". Мотивом стала месть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773562" frameborder="0"></iframe> ФСБ задержала 14-летнего подростка, который готовил вооружённое нападение на школу в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU