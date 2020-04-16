2020-04-16T15:18:15+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания подростка, готовившего бойню в красноярской школе

У подростков было оружие и самодельные взрывчатые устройства
Юлия САЛЬНИКОВА
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Школьник спланировал нападение на конец апреляШкольник спланировал нападение на конец апреляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ФСБ опубликовали видео задержания подозреваемых к подготовке вооруженного нападения на школу.

Оказалось, что расправиться со сверстниками и учителями планировал 14-летний подросток. Пока не известно, действовал он один или у него были помощники. Парень все тщательно спланировал: приготовил схрон с оружием и боеприпасами, написал "сценарий" нападения, выбрал дату. Бойню он хотел устроить 19-20 апреля.

- У него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении, - сообщили в ЦОС (Центр общественных связей) ФСБ.

В феврале похожие планы были у группы подростков из Саратова. Школьники при задержании не смогли ответить, сколько человек планировали убить, один из них признался, что ему "все равно, может, человек 40". Мотивом стала месть.

ФСБ задержала 14-летнего подростка, который готовил вооружённое нападение на школу в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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