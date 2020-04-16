В России протестировали дрон для доставки тестов на коронавирус в села

16 Апр 2020 2020-04-16T16:26:58+03:00

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В России тесты на коронавирус начали доставлять в отдаленные села с помощью дронов. Беспилотники для борьбы с распространением коронавиурса разработали ученые Томского государственного университета (ТГУ).

Использовать летательные аппараты можно будет для доставки лекарств, а также тест-систем в отдаленные села. Это позволит сэкономить время и резервы, а также сократит контакты от человека к человеку, что в условиях пандемии является самым важным.

- В отличие от аналогов он обладает улучшенными характеристиками: устойчивостью к ветру, хорошей грузоподъемностью и повышенной маневренностью. В ходе тестов он перелетел через Обь и доставил груз в село Победа,- сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU