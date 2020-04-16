Путин заявил о снижении числа ипотечных кредитов в России

16 Апр 2020 2020-04-16T16:54:55+03:00

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Презент Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки строительной отрасли заявил о снижении спроса на ипотеку в России. Это произошло на фоне роста в начале года, тогда россияне пользовались сниженной процентной ставкой на жилищные кредиты и активно оформляли ипотеку.

- Обязательно поддержим строителей, - пообещал президент. -На этапе восстановления экономики отрасль должна стать локомотивом.

Строительная отрасль считается одной из наиболее пострадавших. В ряде регионов приостановлены стройки, а растут цены на стройматериалы, осложняется вопрос доставки грузов из региона в регион.

В среду 15 апреля президент уже встречался с членами правительства, чтобы обсудить новые меры поддержки бизнеса. Он пообещал безвозмездную государственную помощь предприятиям, а также предложил создать новый кредитный продукт для бизнеса. Отдельное внимание уделил авиакомпаниям – отрасль получит 23 миллиарда рублей из бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU