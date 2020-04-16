2020-04-16T18:04:16+03:00
Политика

Путин обсудил по телефону с Си Цзиньпином сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса

Президент провел телефонный разговор со своим китайским коллегой до совещания по вопросам строительной отрасли
Юлия САЛЬНИКОВА
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Стало известно, из-за какого международного телефонного разговора президент Владимир Путин попросил отложить совещание по вопросам поддержки строительной отрасли 16 апреля. До совещания Владимир Путин созванивался с лидером КНР Си Цзиньпином.

Одной из тем переговоров стало сотрудничество в борьбе с распространением кроонавируса. Китай первым из стран столкнулся с эпидемией. Россия с начала распространения болезни в КНР оказывала помощь: в Китай направляли грузы со средствами защиты для врачей, российские специалисты выезжали на помощь китайским коллегам для работы в больницах и лабораториях. Когда распространение коронавируса началось в России, Китай также оказал помощь.

- Политизация пандемии и развешивание ярлыков не принесут пользу международному сотрудничеству, Китай и Россия должны сплоченно взаимодействовать, вместе защищать глобальную систему здравоохранения, - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер выразил уверенность, что Россия сможет быстро взять ситуацию с заболеваемостью под контроль. Он считает, что во время эпидемии странам, России и КНР, удалось сделать стратегическое сотрудничество еще более плотным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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