В Генпрокуратуре потребовали удалить из соцестей фейки о безопасности коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T20:08:38+03:00

В Сети строят теории о происхождении коронавируса и пытаются убедить, что пандемии нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Интернете также распространяли ложную информацию о запрете наличных и обесценивании денег

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В Генпрокуратуре выявили очередную партию фейковых новостей о коронавирусе. Напомним, гражданам за распространение ложной информации об эпидемии грозит до 7 лет лишения свободы, юридическим лицам - штраф до миллиона рублей.

В выявленных сотрудниками Генпрокуратуры материалах пользователи намеренно публикуют ложную социально значимую информацию.

- В социальной сети «ВКонтакте» выявлена видеозапись под названием «Обзор событий на 31 марта 2020 года", -сказано в сообщении ведомства. - Автор которой сообщает, что «коронавирусная инфекция не опасна, поскольку является прикрытием масштабного глобального экономического кризиса".

Она же, пользователь, "прогнозирует" сокращение зарплат бюджетников и даже знает, что сократят "вдвое". Все это оказалось неправдой, как сообщение об опасности вакцины, которая якобы "приводит к смерти взрослых и детей". При этом вакцины в мире нет, ее как раз очень ждут для спасения миллионов жизней, пока все наработки ученых держатся в секрете.

- На 5 интернет-сайтах выявлена видеозапись «Обзор событий на 17 марта 2020 года», где тот же автор сообщает, что «в ближайшее время будут отменены наличные денежные средства и банки перестанут их выдавать,- сообщили в Генпрокуратуре.

Пользователь уверяет, что нужно закупаться "товарами жизнеобеспечения", потому что деньги якобы потеряют ценность.

Еще в сети набирает обороты фейк о том, что коронавирус не опасен и вообще не страшнее ОРВИ. Некоторые приводят комментарии лже-ученых, которые говорят, что пандемии нет, другие "эксперты", наоборот, говорят - эпидемия есть, но создали ее для " обогащения на производстве вакцин от коронавируса". Все ложные сообщения будут удалены, а авторы постов ответят за публикацию.

ИСТОЧНИК KP.RU