Генсек ООН допустил, из-за кризиса в 2020 году мир может потерять "сотни тысяч детей"
Для 310 миллионов детей школа - важный источник ежедневного питания
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Генсек ООН Антониу Гутерриш напомнил, что коронавирус опасен не только как болезнь, но и как источник кризиса, из-за которого в мире могут погибнуть сотни тысяч детей. Это только за 2020 год.
В связи с пандемией школы по всему миру переходят на дистанционное обучение. Проблем тут может быть сразу несколько. Части детей недоступен интернет, у некоторых нет дома техники для обучения онлайн. В еще худшем положении оказались дети, для которых школа - важный источник ежедневного питания.
ИСТОЧНИК KP.RU