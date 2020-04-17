Названы "мишени" в организме человека по которым бьет коронавирус

17 Апр 2020 2020-04-17T04:20:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус все лучше поддается лечению российских медиков, однако при попадании в организм человека есть то, по чему удар заболевания приходится в первую очередь.

Врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили рассказал "Комсомольской правде" о "мишенях" covid-19.

По словам профессора, изначально было известно, что в первую очередь вирус бьет по легким. Он инфицирует клетки, на поверхности которых расположен определенный белок, к которому может прикрепиться своими шипами. Этим белком является ангиотензин-превращающий фермент 2, который расположен на мембранах клеток легочных альвеол, кровеносных сосудов, кишечника и, что крайне важно, сердца.

- Именно поэтому у некоторой части инфицированных пациентов (примерно 3%) коронавирус начинается с диареи или позже сопровождается ей. Кроме того, у большинства зараженных пациентов вирус выделяется со стулом, поэтому ПЦР-диагностика с использованием мазка из прямой кишки точнее, чем стандартное тестирование по мазку из носа или ротоглотки, - отметил Мацкеплишвили.

ИСТОЧНИК KP.RU