Российский врач предупредил об опасной реакции иммунитета на коронавирус

17 Апр 2020 2020-04-17T04:46:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков рассказал "Комсомольской правде"об опасной реакции иммунитета человека на коронавирус.

По словам специалиста, при попадании в организм SARS-CoV-2 проникает в нижние отделы дыхательных путей, в частности мелкие бронхи и альвеолы. После этого инфекция связывается с рецепторами на поверхности клеток, выстилающих внутреннюю оболочку.

- Вирус повреждает клетки и параллельно провоцирует ответную сильную воспалительную реакцию. У пациентов с коронавирусной пневмонией в крови находят повышенную концентрацию большого количества воспалительных молекул цитокинов, из-за чего может быть вызван "цитокиновый шторм". Его последствия достаточно тяжелые, нередко они приводят к летальному исходу, - объяснил врач.

Ранее сайт kp.ru писал, как понять какой у вас иммунитет и грозит ли вам коронавирус. Иммунолог Владимир Болибок считает, что люди, часто болеющие ОРВИ, имеют повышенные риски заразиться covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU