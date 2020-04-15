Иммунолог объяснил, как понять, насколько сильный у вас иммунитет

15 Апр 2020 2020-04-15T17:22:48+03:00

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Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как определить, сильный ли у вас иммунитет. Достоверно узнать это можно только, сделав иммуногорамму, то есть специальный анализ крови, где будут разложены все показатели. Однако это достаточно дороге удовольствие. На обывательском уровне определить силу своего иммунитета можно, проанализировав, как часто вы болеете.

- Если вы каждый сезон цепляете какое-то ОРВИ, скорее всего, и коронавирусную инфекцию тоже вы подцепите и будете ее каким-то образом переносить. Потому что коронавирусная инфекция – это прежде всего ОРВИ, со страшным осложнением в виде интерстициальной пневмонии, - рассказал Болибок в эфире радио "Комсомольская правда".

Он также отметил, что сейчас нет ни одного лекарственного препарата, который бы предохранял человека от заражения коронавирусом. Но есть средства, которые помогут повысить иммунитет и тем самым подготовить организм ко встрече с инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU