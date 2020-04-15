2020-04-15T17:22:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Иммунолог объяснил, как понять, насколько сильный у вас иммунитет

Владимир Болибок отметил, что люди, часто болеющие ОРВИ, имеют повышенные риски заразиться коронавирусом
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил как понять, насколько сильный у вас иммунитетВрач-иммунолог Владимир Болибок объяснил как понять, насколько сильный у вас иммунитетФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как определить, сильный ли у вас иммунитет. Достоверно узнать это можно только, сделав иммуногорамму, то есть специальный анализ крови, где будут разложены все показатели. Однако это достаточно дороге удовольствие. На обывательском уровне определить силу своего иммунитета можно, проанализировав, как часто вы болеете.

- Если вы каждый сезон цепляете какое-то ОРВИ, скорее всего, и коронавирусную инфекцию тоже вы подцепите и будете ее каким-то образом переносить. Потому что коронавирусная инфекция – это прежде всего ОРВИ, со страшным осложнением в виде интерстициальной пневмонии, - рассказал Болибок в эфире радио "Комсомольская правда".

Он также отметил, что сейчас нет ни одного лекарственного препарата, который бы предохранял человека от заражения коронавирусом. Но есть средства, которые помогут повысить иммунитет и тем самым подготовить организм ко встрече с инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Представитель ВОЗ рассказала, будет ли рост заболеваемости коронавирусом в России
Курс доллара на 15 апреля: Американская валюта на Московской бирже подорожала до 75 рублей
Представитель ВОЗ в России Вуйнович: В мире разрабатывается 70 вакцин от коронавируса
Компания Apple выпустила новый iPhone SE
Россия направила помощь для стран восточной Европы и центральной Азии через ВОЗ
В Кремле рассмотрят обращение ветеранских организаций по поводу переноса Парада Победы в Москве
Собянин пообещал учмлить контроль за наличием спецпропусков по Москве
Эпидемиолог Минздрава дал прогноз, когда заболеваемость коронавирусом в Москве пойдет на спад
ЕС выделит 20 миллиардов евро на преодоление последствий пандемии коронавируса
Льготные кредиты на пополнение оборотных средств в период коронавируса: как и где можно получить
Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 15 апреля 2020: жители Испании выходят на работу, а в Австрии открывают все магазины
Список системообразующих предприятий: кто будет включен и в какие сроки
Американские спортсмены будут сдавать тесты на допинг по видеосвязи
Малышева объяснила большое количество заболевших коронавирусом в Нью-Йорке
Какие предприятия смогут получить 12 130 рублей на одного сотрудника в период коронавируса
Иммунолог объяснил, как понять, насколько сильный у вас иммунитет
Беспроцентные кредиты на выплату зарплаты для предприятий: как и где можно получить в период коронавируса
Милонов рассказал, как работает Госдума в период карантина
Юрист рассказала, как оформить цифровой пропуск на даче, где нет интернета
Путин предложил оказать помощь пострадавшим от пандемии коронавируса компаниям
Новые правила сдачи экзаменов на права в ГИБДД перенесут на следующий год
Путин поручил внимательно контролировать соблюдение прав россиян на удалённой работе
Отсрочка по НДФЛ для врачей из-за коронавируса: Медики получат "чистыми" до 80 тысяч рублей
Число безработных россиян с начала года выросло на 44 тысячи
Кудрин объяснил свою идею использовать вклады физлиц для поддержки экономики
Поддержка авиакомпаний в период коронавируса: Из бюджета выделят 23 миллиарда рублей
Поддержка региональных бюджетов в период коронавируса: субъектам выделят 200 млрд рублей