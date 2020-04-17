2020-04-17T11:40:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В России не осталось регионов без коронавируса

Зараженных COVID-19 нашли во всех 85 субъектах страны
Ксения АНУФРИЕВА
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За последние сутки коронавирус обнаружили у 4070 жителей России, в общей сложности с начала пандемии на территории государства заболели 32 008 человек.За последние сутки коронавирус обнаружили у 4070 жителей России, в общей сложности с начала пандемии на территории государства заболели 32 008 человек.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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За последние сутки коронавирус обнаружили у 4070 жителей России, в общей сложности с начала пандемии на территории государства заболели 32 008 человек. На сегодняшний день в России не осталось ни одного региона, где нет коронавируса: за минувшие сутки инфекцию нашли в 81 субъекте, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Последним регионом, где была обнаружена инфекция стала Республика Алтай. За один день из больниц по всей стране выписали 286 пациентов, у которых ранее был обнаружен COVID-19. Число россиян, успешно прошедших курс лечения, таким образом, выросло до 2590 человек.

Больше всего новых случая заражения медики зафиксировали в российской столице, Московской области и Санкт-Петербурге (1959, 472 и 424 новых инфицированных соответственно). 65 новых заболевших в Республики Мордовии, 59 в Дагестане, 54 в Нижегородской области.

Данные оперативного штаба на 17 апреля 2020 года

Данные оперативного штаба на 17 апреля 2020 года

Также за последний день был зафиксирован 41 летальный случай заражения коронавирусной инфекцией. Среди них: 14 в Москве, 7 в Московской области, 3 в Республике Башкортостан, 3 в Республике Дагестан, 3 в Удмуртской республике, по две смерти в Ульяновской и Кировской областях, по одному летальному исходу в Брянской области, Смоленской области, Тюменской области, Новосибирской области, Адыгея, Хабаровском крае, Калмыкии.

С начала пандемии в России от инфекции или осложнений после нее скончались 273 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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