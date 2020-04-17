В России не осталось регионов без коронавируса

17 Апр 2020 2020-04-17T11:40:38+03:00

За последние сутки коронавирус обнаружили у 4070 жителей России, в общей сложности с начала пандемии на территории государства заболели 32 008 человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

За последние сутки коронавирус обнаружили у 4070 жителей России, в общей сложности с начала пандемии на территории государства заболели 32 008 человек. На сегодняшний день в России не осталось ни одного региона, где нет коронавируса: за минувшие сутки инфекцию нашли в 81 субъекте, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Последним регионом, где была обнаружена инфекция стала Республика Алтай. За один день из больниц по всей стране выписали 286 пациентов, у которых ранее был обнаружен COVID-19. Число россиян, успешно прошедших курс лечения, таким образом, выросло до 2590 человек.

Больше всего новых случая заражения медики зафиксировали в российской столице, Московской области и Санкт-Петербурге (1959, 472 и 424 новых инфицированных соответственно). 65 новых заболевших в Республики Мордовии, 59 в Дагестане, 54 в Нижегородской области.

Данные оперативного штаба на 17 апреля 2020 года

Также за последний день был зафиксирован 41 летальный случай заражения коронавирусной инфекцией. Среди них: 14 в Москве, 7 в Московской области, 3 в Республике Башкортостан, 3 в Республике Дагестан, 3 в Удмуртской республике, по две смерти в Ульяновской и Кировской областях, по одному летальному исходу в Брянской области, Смоленской области, Тюменской области, Новосибирской области, Адыгея, Хабаровском крае, Калмыкии.

С начала пандемии в России от инфекции или осложнений после нее скончались 273 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU