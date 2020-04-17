Захарова сообщила о возможных разработках опасных патогенов в биолабораториях США

17 Апр 2020 2020-04-17T19:14:03+03:00

В МИД РФ обратили внимание на усиление американского биологического присутствия за пределами Соединённых Штатов

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В американских биологических лабораториях, расположенных за пределами США, могут идти разработки возбудителей опасных заболеваний. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, в МИД РФ обратили внимание на усиление американского биологического присутствия за пределами США, в том числе и на территории бывших советских республик. Она отметила функционирующий в Грузии американо-грузинский Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, вклюеннй в состав американской военной системы глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний.

«Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях», - заявила дипломат.

Отметим, ранее в Соединённых Штатах ни раз сообщали об утечке коронавируса COVID-19 из лаборатории в Ухане. В свою очередь в Китае заявляли, что подобные предположения лишены каких-либо научных доказательств

ИСТОЧНИК KP.RU