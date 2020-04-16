МИД Китая опроверг версию Fox News об утечке коронавируса из лаборатории

16 Апр 2020 2020-04-16T14:11:15+03:00

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал сообщения о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухани Фото: REUTERS

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Все предположения об утечке вируса коронавируса из лаборатории в Ухане лишены каких-либо научных доказательств, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Он также напомнил, что ранее Всемирная организация здравоохранения много раз опровергала подобные идеи.

Напомним, накануне телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники, сообщил, что первым заболевшим коронавирусом стал сотрудник лаборатории Института вирусологии в Ухане, с которого началась пандемия в конце 2019 года.

Сайт kp.ru публиковал комментарий представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович о теории искусственного происхождения коронавирусной инфекции.

- Это не у меня, а у всех учёных такая железная уверенность. Потому что учёные рассматривали геном, в том числе в "Векторе". Он имеет абсолютно все характеристики нормального вируса, - заключила Мелита Вуйноич.

ИСТОЧНИК KP.RU