Совфед поддержал закон об упрощении получения российского гражданства
Совет Федерации одобрил законопроект об упрощении процедуры получения российского гражданства.
Как рассказывал сайт kp.ru, документ делает не обязательным отказ от имеющегося иностранного гражданства, законопроект вносит изменение в получение гражданства для тех, кто состоит в браке с гражданином России. Получение российского паспорта в упрощённой форме они смогут не после трёх лет проживания в браке, а уже после одного года
Для людей, родившихся в бивших республиках СССР, но не получивших их гражданства, снимаются требования об обязательном трехлетнем проживании на территории России и о подтверждении законного источника дохода. Такие же норм распространяются на иностранцев, у которых один из родителей имеет российское гражданство и живет в России.
Гражданам Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, у которых есть вид на жительство в России, смогут получить российский паспорт без соблюдения срока проживания в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU