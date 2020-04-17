2020-04-17T19:27:28+03:00
Общество

Совфед поддержал закон об упрощении получения российского гражданства

Документ предусматривает оформление российского паспорта без отказа от другого гражданства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Совфед поддержал закон об упрощении получения российского гражданстваСовфед поддержал закон об упрощении получения российского гражданстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Совет Федерации одобрил законопроект об упрощении процедуры получения российского гражданства.

Как рассказывал сайт kp.ru, документ делает не обязательным отказ от имеющегося иностранного гражданства, законопроект вносит изменение в получение гражданства для тех, кто состоит в браке с гражданином России. Получение российского паспорта в упрощённой форме они смогут не после трёх лет проживания в браке, а уже после одного года

Для людей, родившихся в бивших республиках СССР, но не получивших их гражданства, снимаются требования об обязательном трехлетнем проживании на территории России и о подтверждении законного источника дохода. Такие же норм распространяются на иностранцев, у которых один из родителей имеет российское гражданство и живет в России.

Гражданам Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, у которых есть вид на жительство в России, смогут получить российский паспорт без соблюдения срока проживания в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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