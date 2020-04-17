Собянин: прогнозируемый рост госпитализаций в 3-4 раза в Москве не произошел

17 Апр 2020 2020-04-17T21:41:45+03:00

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Изначально предполагали, в конце этой - начале следующей недели в Москве произойдет рост госпитализаций в 3-4 раза, однако этого не произошло. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, зафиксирован положительный эффект от введения пропускного режима в Москве. В данный момент идёт донастройка системы, выявляются и ликвидируются пропуска, которые были заявлены с некорректными данными.

«Эффект хороший. Транспортный поток уменьшился на полмиллиона человек», - сказал градоначальник в интервью телеканалу Россия-1.

Однако Собянин не исключил, что пропускной режим может быть ужесточен, если количество нарушений со стороны граждан и предприятий будет расти.

Напомним, в ходе видео конференции с президентом России Владимиром Путиным. мэр Москвы сообщил, что ситуация с развитием коронавируса в столице идет не по самому плохому сценарию. Он рассказал о том, что 13 тысяч коек в «боевом режиме» уже принимают пациентов, и в планах размещение еще 30 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU