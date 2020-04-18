Главный инфекционист США отрицает версию об искусственном происхождении нового коронавируса

18 Апр 2020 2020-04-18T04:55:58+03:00

По словам Фаучи, вирус COVID-19 – это результат мутации инфекции, которая в итоге передалась от животного к человеку

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Отвечая на вопросы журналистов о возможности искусственного происхождения коронавируса COVID-19, который якобы был создан в одной из китайских лабораторий в городе Ухань, а оттуда стал распространяться по всему миру, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи отверг эту версию.

Главный инфекционист Америки на брифинге в Белом домке рассказал о том, что «группа высококвалифицированных специалистов по эволюции вирусов» провела исследование, «изучила генетическую последовательность» COVID-19 и генетические последовательности инфекций, которыми заражаются летучие мыши. По его словам, мутации, понадобившиеся для того, чтобы получился вирус, с которым теперь борется весь мир, «полностью соответствуют передаче от животного к человеку», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне французский вирусолог Люк Монтанье, получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, высказался в пользу версии о лабораторном происхождении коронавируса. Он убежден, что COVID-19 – это результат работы молекулярных биологов, однако с какой целью создавался новый вирус, ученый не знает.

ИСТОЧНИК KP.RU