Нобелевский лауреат считает, что коронавирус может иметь лабораторное происхождении

17 Апр 2020 2020-04-17T22:22:25+03:00

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Французский вирусолог Люк Монтанье, получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ считает, что новая коронавирусная инфекция может иметь лабораторное происхождении.

Эксперт предположил в этот возбудитель пытались добавить частицы ВИЧ и хотели произвести вакцину против СПИДа.

«Он не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов. С какой целью — неясно. Моя работа — представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. Возможно, они хотели произвести вакцину против СПИДа», — заявил он в интервью телеканалу CNews.

Монтанье поясняет, что пришёл к такому выводам после того, как «в мельчайших деталях» проанализировал последовательность генома вируса со своим коллегой по математике Жан-Клодом Перрезом. При этом он отметил, что они были не первые и ранее группа индийских исследователей пыталась опубликовать подобное исследование.

Напомним, ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сославшись на подробное изучение генов коронавируса COVID-19 заявил, что инфекция была завезена в Ухань, а не возникла там. Дипломат назвал клеветой попытки обвинить Китай в распространении заболевания

ИСТОЧНИК KP.RU