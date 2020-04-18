2020-04-18T08:07:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 18 апреля 2020: число зараженных достигло 78 тысяч

Мы представляем последние новости о коронавирусе в Турции на 18 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 18 апреля 2020: от инфекции скончались уже 1 769 человекКоронавирус в Турции, последние новости на 18 апреля 2020: от инфекции скончались уже 1 769 человекФото: Игорь БУЛАТОВ
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По последним новостям о коронавирусе в Турции на 18 апреля 2020 года, число зараженных достигло 78 546, скончались от инфекции уже 1 769 человек, а выздоровели - 8 631 человек.

На территории страны введены ограничительные меры: закрыты все заведения общепита, развлекательные и спортивные центры, учреждения культуры. Местные жители могут сходить только до ближайшей аптеки, магазина, а также выгулять у дома собаку. Покидать жилплощадь запрещено детям и подросткам до 20 лет, потому что они могут стать переносчиками инфекции, а также людям старше 65 лет. Они находятся в группе риска.

Кроме того, в стране закрыт въезд и выезд в крупных городах, международное авиасообщение временно приостановлено. Турция – одна из самых популярных для отдыха стран, но туристический сезон там откроется как минимум только к лету.

На прошлой неделе в стране, ко всему прочему, ввели комендантский час, действующий по выходным. Первая попытка прошла не совсем удачно: местные жители узнали о комендантском часе в пятницу вечером и столпились в магазинах, чтобы успеть купить продукты на 48 часов. Массовые скопления людей – это большой риск заразиться вирусом или заразить других. Фотографии столпотворений заполонили социальные сети. После случившегося глава МВД Турции подал в отставку, но президент ее не принял. По последним новостям о коронавирусе в Турции на 18 апреля 2020 года, накануне в стране также был введен комендантский час на выходные. Но в этот раз местным жителям сказали о нем за несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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