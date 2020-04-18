Россия вошла в 10 стран с самым большим числом заражённых коронавирусом
Россия заняла 10 место в мире по количеству заразившихся коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику всех стран.
В стране зафиксировано уже 36 793 случаев заболевания.
За минувшие сутки выявлено 4 785 новых заражённых.
Напомним, Россия также заняла второе место по количеству проведённых тестов на коронавирус. Специалисты обследовали уже более 1,5 миллиона человек.
По словам специалистов Роспотребнадзора, в настоящее время в стране имеются возможности, чтобы провести тестирование на коронавирус у значительной доли населения. На территории государства зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые уже показали свою эффективность: они обладают максимальной чувствительностью и выявляют даже небольшое количество вирусных частиц в организме человека.
Наибольшее число заболевших остаётся в США, Испании и Италии.
Остальными странами, вошедшими в первые десять, стали Франция, Германия, Великобритания, Китай, Иран и Турция.
ИСТОЧНИК KP.RU