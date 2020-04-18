Россия вошла в 10 стран с самым большим числом заражённых коронавирусом

18 Апр 2020 2020-04-18T12:16:09+03:00

Россия поднялась с 14 на 10 место по числу заразившихся коронавирусом людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Россия заняла 10 место в мире по количеству заразившихся коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику всех стран.

В стране зафиксировано уже 36 793 случаев заболевания.

За минувшие сутки выявлено 4 785 новых заражённых.

Напомним, Россия также заняла второе место по количеству проведённых тестов на коронавирус. Специалисты обследовали уже более 1,5 миллиона человек.

По словам специалистов Роспотребнадзора, в настоящее время в стране имеются возможности, чтобы провести тестирование на коронавирус у значительной доли населения. На территории государства зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые уже показали свою эффективность: они обладают максимальной чувствительностью и выявляют даже небольшое количество вирусных частиц в организме человека.

Наибольшее число заболевших остаётся в США, Испании и Италии.

Остальными странами, вошедшими в первые десять, стали Франция, Германия, Великобритания, Китай, Иран и Турция.

ИСТОЧНИК KP.RU