18 Апр 2020 2020-04-18T12:01:03+03:00

Для передвижения по столице на машине вводятся дополнительные меры на время эпидемии – до 1 мая 2020 года включительно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сделать это нужно не менее, чем за пять часов до поездки. Рассказываем, как добавить номер автомобиля в цифровой пропуск в Москве в период самоизоляции

Изменить размер текста: A A

Для передвижения по столице на машине вводятся дополнительные меры на время эпидемии – до 1 мая 2020 года включительно. Москвичи, получившие цифровые пропуска, должны добавить номер автомобиля. Сделать это необходимо в связи с контролем, которой будут осуществляться с помощью камер фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. Теперь перед поездкой (не менее чем за 5 часов до первой поездки) необходимо включить в цифровой пропуск государственный номер автомобиля.

Как это сделать? Получать новый цифровой пропуск не требуется. Владельцу машины нужно просто внести изменения в действующий пропуск на сайте mos.ru (в ближайшее время появится соответствующий сервис).

Москвичи, получившие цифровые пропуска, должны добавить номер автомобиля.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться, - объяснил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Указать номер автомобиля должны и военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и обладатели удостоверений государственного образца (в их числе и журналисты), хотя ранее им цифровые пропуска получать не нужно было. Оформлять пропуска не нужно и сейчас, но необходимо зарегистрировать на сайте mos.ru (соответствующий сервис появится в ближайшее время) номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт («Тройка» или социальная карта москвича). Данные меры вводятся в действие с 22 апреля 2020 года.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новые правила пропускного режима в Москве: За нарушителями будут следить уличные камеры, а проезд на метро - только по электронным картам

Ограничения, введенные 13 апреля, Сергей Собянин продлил до 1 мая (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU