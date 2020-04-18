2020-04-18T18:29:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Британия запустит производство вакцины от коронавируса без клинических испытаний

В планах произвести миллион доз уже к сентябрю
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Британия запустит производство вакцины от коронавируса без клинических испытанийБритания запустит производство вакцины от коронавируса без клинических испытанийФото: Мария ЛЕНЦ
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На следующей неделе Великобритания запустит производство вакцины от коронавируса COVID-19 без клинических испытаний. Об этом сообщил директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл.

По его словам, в планах изготовить миллион доз вакцины уже к сентябрю, и, если эффективность будет доказана, медики начнут ее использовать. Сам Хилл оценивает шансы того, что препарат окажется успешным, в районе 80%.

«Пока эти испытания продолжаются, мы должны начать производство с риском, что тесты могут провалиться и никто не захочет [получить] произведенные дозы. Мы надеемся, что к сентябрю будет готово около миллиона доз», - передает телеканал Sky News слова ученого.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что разработкой вакцины от коронавируса в нашей стране занимаются семь центров и в ближайшее время должны начаться клинические исследования препарата. Однако он отметил, что помимо «просто выпуска» вакцины должны быть полностью отработаны вопросы ее безопасности и эффективности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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