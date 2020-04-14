2020-04-14T23:17:48+03:00
Общество

Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров

В ближайшее время должны начаться клинические исследования препарата
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центровРазработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центровФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В ближайшее время в России начнутся клинические исследования вакцины от коронавируса. На данный момент разработкой препарата занимаются семь центров. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Работы над вакцинами в семи центрах идут, и это единственный метод профилактики, который действительно будет 100% работать. Первые результаты уже есть определенные, мы ожидаем, что в клинику в ближайшее время также зайдут, в клинические исследования», - рассказал глава ведомства в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

На дистанционном совещании с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 13 апреля, Мурашко сообщил о создании российскими специалистами нового препарата для лечения коронавируса COVID-19. По его словам, уже совсем скоро, дней через 10–12, начнутся клинические испытания лекарства.

Напомним ранее гендиректор центра вирусологии Ринат Максютов рассказал о работе по разработке вакцины от коронавируса в ГНЦ ВБ «Вектор». Он сообщил, что на данный момент разрабатывают 26 вариантов препарата, лучшие варианты которых будут переданы на доклинические исследования до 22 июня, а уже 29 июня препараты планируют начать тестировать на 60 добровольцах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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