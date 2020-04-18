Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву

18 Апр 2020 2020-04-18T20:08:19+03:00

Делегация Фонда Андрея Первозванного привезла огонь к ночному пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя

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Благодатный огонь доставили в Москву к ночному пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя доставить, который находится на борту самолета.

Как передавал сайт kp.ru, Делегация Фонда Андрея Первозванного огонь спецбортом влетела из Тель-Авива, чтобы в специальной капсуле доставить огонь в российскую столицу, где вскоре состоится пасхальное богослужение.

ИСТОЧНИК KP.RU