Число новых больных COVID-19 в Южной Корее впервые за 2 месяца составило меньше 10
Суббота 18 апреля стала первым днем за последние два месяца, когда число новых больных коронавирусом в Республике Корея не превысило 10 человек. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Корейские Центры по контролю и профилактике заболеваний.
Всего диагностировано 8 новых случаев COVID-19, из которых пять оказались завезенными из-за рубежа.
В настоящий момент в Южной Корее выявлено 10 661 случаев коронавируса, от болезни скончались 234 человека. Как заявил недавно президент страны Мун Чжэ Ин, "правительство будет готовится к новой обычной жизни и новому мировому порядку "пост-COVID" вместе с объединенными силами граждан".
ИСТОЧНИК KP.RU