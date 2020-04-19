Число новых больных COVID-19 в Южной Корее впервые за 2 месяца составило меньше 10

19 Апр 2020 2020-04-19T06:42:58+03:00

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Суббота 18 апреля стала первым днем за последние два месяца, когда число новых больных коронавирусом в Республике Корея не превысило 10 человек. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Корейские Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Всего диагностировано 8 новых случаев COVID-19, из которых пять оказались завезенными из-за рубежа.

В настоящий момент в Южной Корее выявлено 10 661 случаев коронавируса, от болезни скончались 234 человека. Как заявил недавно президент страны Мун Чжэ Ин, "правительство будет готовится к новой обычной жизни и новому мировому порядку "пост-COVID" вместе с объединенными силами граждан".

ИСТОЧНИК KP.RU